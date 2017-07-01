صوت مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي لصالح مشروع قانون ينظم عملية وضع المشاهير للصور الذاتية “السيلفي” المدعومة تجاريا على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستهدف هذا التعديل لمشروع “قانون المنافسة” المدونين المشهورين وما يطلق عليهم الشخصيات المؤثرة في المجتمع الذين يستخدمون قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم للترويج لمنتجات بعينها وغالبا بدون علم معجبيهم بأنهم يتلقون مبالغ مادية مقابل هذه الدعاية.

وذكر موقع “ذا لوكال” الإخباري الأوروبي أن عرض هذه العلامات التجارية الشهيرة في تعليقات هؤلاء المشاهير وصورهم الذاتية “سيلفي” على حساباتهم في الفيس بوك وانستجرام وتويتر يمكن أن تكون عملية مربحة للغاية وخاصة الذين لديهم عدد ضخم من المتابعين.

وسيلزم مشروع القانون الجديد الحكومة بتنظيم مثل هذا النوع من الدعاية من خلال قواعد جديدة تضمن وضوح الإعلان للمشاهدين. وهذه القواعد مطبقة بالفعل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث يجب على المشاهير وضع علامة “إعلان” أو “برعاية” على التعليقات المدفوعة.

ووصفت بعض الصحف الإيطالية هذه الخطوة بأنها “قانون ضد المشاهير” بينما أشار العديد منها إلى المدونة الشهيرة في عالم الموضة والأزياء كيارا فيرانيي باعتبارها واحدة من اللاتي يضعن الصور الذاتية “سيلفي” في حساباتها على وسائل التواصل الإجتماعي برعاية مستترة من العلامات التجارية الشهيرة.

وتستخدم كيارا، عارضة الأزياء والمدونة وسيدة الأعمال ذات الثلاثين ربيعا، بانتظام حسابها على “انستجرام” في عرض منتجات لها حصة فيها، أو يتم الدفع لها للترويج لعلامات تجارية أخرى. ورغم أن فيرانيي غالبا ما تستخدم هاشتاج” # إعلان” في التعليقات والمشاركات المدعومة تجاريا، ولكن ليس كل أقرانها يفعلن الشيء نفسه.