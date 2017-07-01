احتفل نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي بحفل زفافه على صديقته انطونيلا روكوزو أمس بأحد الفنادق الفخمة بمدينة “روساريو” الأرجنتينية مسقط رأسهما.

ومن المعروف، أن ميسي وانطونيلا تربطهما قصة حب منذ سنوات، ولديهما طفلان وهما “تياجو” و”ماتيو”.

وقد حضر حفل الزفاف العديد من نجوم كرة القدم العالمية مثل انجيلا دي ماريا، وصامويل ايتو، وكارلوس بويول، وسيسك فابريجاس، وايزيكل لافتزي، سيرجيو اجويرو، وخافيير ماسكرانو.