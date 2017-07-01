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بالصور.. ميسي يحتفل بزواجه في مسقط رأسه
ميسي وزوجته
ميسي وزوجته

بالصور.. ميسي يحتفل بزواجه في مسقط رأسه

2017-07-01 09:04:11
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احتفل نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي بحفل زفافه على صديقته انطونيلا روكوزو أمس بأحد الفنادق الفخمة بمدينة “روساريو” الأرجنتينية مسقط رأسهما. 
ومن المعروف، أن ميسي وانطونيلا تربطهما قصة حب منذ سنوات، ولديهما طفلان وهما “تياجو” و”ماتيو”.
وقد حضر حفل الزفاف العديد من نجوم كرة القدم العالمية مثل انجيلا دي ماريا، وصامويل ايتو، وكارلوس بويول، وسيسك فابريجاس، وايزيكل لافتزي، سيرجيو اجويرو، وخافيير ماسكرانو.

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

حفل الزفاف

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