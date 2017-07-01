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السيطرة على حريق بوحدة سكنية بالإسماعيلية
حريق في شقة سكنية‎

السيطرة على حريق بوحدة سكنية بالإسماعيلية

2017-07-01 07:46:41
أ ش أ

تمكنت قوات الدفاع المدني بالإسماعيلية من السيطرة على حريق شب بإحدى الوحدات السكنية بحي الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية.
كانت غرفة العمليات بديوان عام محافظة الإسماعيلية قد تلقت اخطارا بنشوب حريق بإحدى الوحدات السكنية بحى الشيخ زايد نتيجة تسرب للغاز. وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وأثبتت المعاينة المبدئية حدوث تسرب للغاز واشتعال النيران بسبب ماس كهربائي. تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق

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