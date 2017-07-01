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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة ساحل الإكوادور
زلزال

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة ساحل الإكوادور

2017-07-01 07:38:21
أ ش أ

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة وسط ساحل الإكوادور.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية - في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت - إن مركز الزلزال كان على بعد 87 كيلومترا إلى الشمال الغربي من بورتوفيخو وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح المحيط الهادي.

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