ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر قبالة وسط ساحل الإكوادور.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية - في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت - إن مركز الزلزال كان على بعد 87 كيلومترا إلى الشمال الغربي من بورتوفيخو وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح المحيط الهادي.

