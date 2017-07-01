أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت الشأن المحلي من بينها الخطاب الذي ألقاه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.

الأهرام:

فمن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام) إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن ثورة الثلاثين من يونيو قدمت نموذجاً فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث ثار الشعب المصري وأعلن إرادته واضحة جلية، فاستجابت له مؤسسات الدولة الوطنية، في مشهد تاريخي، لن يمحى من ذاكرة من عايشوه، مشيرا إلى أن هذا المشهد سيظل ملهما لأجيال مقبلة من أبناء المصريين.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة الثلاثين من يونيو، إن المؤرخين والباحثين سيتوقفون كثيرا أمام ثورة الثلاثين من يونيو بالدراسة والتحليل، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مسارات مضت فيها الثورة منذ انطلقت عام 2013 وحتى الآن، وهي التصدي للإرهاب، ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له، وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أن بداية المسار الأول للثورة كانت رفض الحكم الفاشي الديني، ورفض الاستئثار بالسلطة، ومواجهة ما يترتب على هذا الرفض من إرهاب وعنف، حيث أعلنت الثورة منذ البداية أن شعب مصر لا يقبل ولن يقبل سطوةَ أية جماعة أو فئة، حتى لو تسترت برداء الدين، وأكد الشعب المصري مجددا حكمته الخالدة، بأن الدين لله والوطن للجميع، فرفضت مصر الرضوخ للإرهاب.

وأكدت الصحيفة أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة العامة الاقتصادية بالقناة، أعلن أن قطاعات الهيئة تعكف الآن على استكمال المرحلة الأولى لمشروع الاستزراع السمكي، ومن المقرر الانتهاء من حفر 4 آلاف حوض في المرحلة الأولى بحلول أكتوبر المقبل، وسيتم البدء في إنتاج المشروع الشهر الحالي وبأوزان ومواصفات قياسية.

وأوضح مميش أن هناك تنسيقا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية للحصول على معظم الإنتاج وطرحه على المواطنين بالأسواق، ومن المتوقع أن يصل متوسط إنتاج الحوض في بداية عمل المشروع إلى نحو 5 أطنان سنويا بما يوازي 20 ألف طن في العام الواحد ليرتفع خلال عامين من 10 إلى 12 طنا للحوض الواحد بما يوازي 48 ألف طن سنويا، وتصل دورة إنتاج السمك إلى مدة تتراوح ما بين عام وعام ونصف العام يعكف المسئولون عن المشروع على اختصارها إلى عام واحد.

وقالت الصحيفة إن الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أكد أن الكنترولات انتهت من تصحيح 5 مواد، وهي: اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ، في الوقت نفسه كشفت مصادر مسئولة بالوزارة عن أنه من المقرر إعلان النتيجة في المدارس 20 يوليو الجاري.

وأشارت إلى أن حجازي وجه، بضرورة توخي الدقة في عملية تقدير الدرجات، ومراعاة الالتزام بأن تتم أعمال التقدير وفقا للمعدلات المخطط لها، وشدد على الالتزام بقواعد المراجعة، لتحقيق مصلحة الطلاب، وضمان أن يمنح كل طالب وطالبة الدرجات التي يستحقها.

الجمهورية:

وبدورها، قالت صحيفة (الجمهورية) إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن ثورة الثلاثين من يونيو نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية.. وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة الثلاثين من يونيو: “في مثل هذه الأيام انتفض المصريون بأعداد غير مسبوقة”.. مضيفا أن ثورة الثلاثين من يونيو ستبقى نقطة مضيئة في التاريخ المصري العريق.

وأكد الرئيس السيسي أن الأيام والسنين تمر وتبقى ذكرى هذه الأيام المجيدة من تاريخ شعبنا مضيئة وخالدة في وجداننا. وفي مثل هذه الأيام منذ 4 أعوام أثبت شعبنا العريق مجددا أنه أكثر وعيا مما تصور أعداؤه وأقوى إرادة مما اعتقد من حاولوا سلب إرادته وأشد عزما ممن أرادوا به الشر.

وأضافت الصحيفة أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أكد أن حماية حدود الأوطان وثغورها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين شريطة دعم من يقوم بذلك ونوفر له ما يحتاج إليه من سلاح وعتاد كما أن حماية الحدود والثغور من أعلى مراتب الجهاد الحقيقي جهاد دفع البغي والاعتداء.

وأشارت إلى أن وزير الأوقاف وجه التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة العين التي تحرس في سبيل الله ولشرطتنا الوطنية ولكل وطني شريف يحافظ على أمن وسلامة بلادنا ولكل نقطة دم ضحى بها صاحبها في سبيل أمن وأمان مصرنا العزيزة، كما أشاد بما نفذته القوات المسلحة الباسلة ثالث أيام العيد من تدمير 12 سيارة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر خلال محاولتها اختراق حدودنا.

وقالت الصحيفة إن محيط قصر عابدين شهد أمس احتفالية “حزب مستقبل وطن” بذكرى ثورة 30 يونيو بحضور القيادات الحزبية وأعضاء مجلس النواب وجمعية “من أجل مصر” وبعض الشخصيات العامة والفنية تضمن الحفل فقرات غنائية للفنانين أحمد جمال ومحمد شاهين وأكد الجميع ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن إن الاحتفالية المقامة بمحيط قصر عابدين للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو تعبر عن دعم وتأييد الشعب للرئيس بصفته قائد المسيرة المصرية ورسالة للخارج إن مصر يد واحدة مهما كانت الصعاب وهذه الاحتفالية تقام كل عام.

أخبار اليوم:

وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة إلى العاصمة المجرية بودابست (الاثنين) المقبل، حيث يلتقي يانوش أدير رئيس المجر ورئيس الوزراء فيكتور أوروبان، وكذلك رئيس البرلمان، كما يفتتح مع رئيس وزراء المجر المنتدى المصري المجري لرجال الأعمال بمشاركة وفدي ممثلي القطاع الخاص بالبلدين، لبحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي المشترك.

وأضافت أن الرئيس السيسي يستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المجريين بمصر، وتتناول المباحثات المصرية المجرية سبل تنشيط التعاون بين مصر والمجر في مختلف المجالات، كما يبحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما سيشارك يوم الثلاثاء في أعمال قمة دول “الفيشجراد” مع مصر، والتي ستتناول قضايا التعاون الثنائي وبحث القضايا المهمة المطروحة علي الساحة كالإرهاب والهجرة والأزمات في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا.

وأكدت أن مجلس المحافظين يعقد اجتماعا طارئا يوم /الثلاثاء/ المقبل لاتخاذ إجراءات مشددة للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع وتعريفة المواصلات، وتشمل الإجراءات تشديد العقوبات على كل من يحاول استغلال المواطنين وستصل العقوبات إلى الحبس.

وقال مصدر مسؤول إن رئيس الوزراء على اتصال يومي بالمحافظين لمتابعة أثار تطبيق قرار رفع أسعار المواد البترولية والتأكيد عليهم بالتواجد في الشارع للمتابعة بشكل ميداني سواء في الأسواق أو داخل مواقف السيارات، موضحا أن جميع المحافظين حصلوا على دراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للاسترشاد بها في معرفة نسب الزيادة المتوقعة في تعريفات نقل الركاب والبضائع داخل المحافظات وخارجها.

وأكدت الصحيفة أنه تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي /الاثنين/ و/الثلاثاء/ القادمين القمة الأفريقية بحضور عدد كبير من القادة والرؤساء والمسئولين الأفارقة.. وقد سبق القمة الاجتماعات تحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين ووزراء الخارجية بمشاركة سامح شكري وزير الخارجية.

وقالت الصحيفة إن القمة تركز على قضايا الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي وقضايا السلم والأمن بالقارة وتقدم المفوضية الأفريقية تقريرا عن حالة وتطورات السلم والأمن في مختلف مناطق النزاع والتوتر، بجانب استكمال انتخابات بعض المناصب في أجهزة المفوضية، كما تبحث القمة عددا من المبادرات الأفريقية الخاصة بالطاقة المتجددة وستكون هناك اجتماعات بشأنها لمتابعة آليات عملها.

الشأن الدولي:

وفي الشأن الدولي .. قالت صحيفة (الجمهورية) إن المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن عناصر تنظيم (داعش) انسحبوا بالكامل من آخر منطقة كانت تحت سيطرتهم بمحافظة حلب بعد أن استعاد الجيش السوري السيطرة علي طريق أثريا - الرصافة ومناطق شرق خناصر.

وأضافت الصحيفة أن داعش انسحب من 17 قرية وبلدة في جنوب شرق حلب ليصبح بذلك خارج المحافظة بعد 4 أعوام على تواجده فيها وفق المرصد السوري الذي أكد أن المحافظة باتت خالية من التنظيم الإرهابي.

وأشارت إلى أن هذه التطورات الميدانية في سوريا تأتي بالتزامن مع خسارة داعش معقله في مدينة الموصل بالعراق حيث قال قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية الفريق الركن عبد الغني الأسدي إن النصر النهائي على تنظيم داعش في الموصل سيعلن في الأيام القليلة القادمة.

وأكدت مصرع طفل وإصابة 7 جنود في تفجيرات انتحارية وإلقاء قنبلة يدوية أمس استهدفت قوة من الجيش اللبناني كانت تنفذ مداهمة في مخيمين للنازحين السوريين شرق لبنان.

وقالت الصحيفة إن الجيش اللبناني ذكر أنه أثناء قيام قوة من الجيش بتفتيش مخيم النور العائد للنازحين السوريين في بلدة عرسال أقدم انتحاري على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أمام إحدي الدوريات مما أدى إلى مقتله وإصابة 3 عسكريين بجروح غير خطرة.

وقالت صحيفة (أخبار اليوم) إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوجه غدا /الأحد/ إلى مالي ليلقي بثقله خلف قوة عسكرية أفريقية جديدة بأمل في أن تمهد الطريق لخروج قوات فرنسا من المنطقة رغم أن فرص نجاحها تبدو ضئيلة.

وقال دبلوماسي فرنسي كبير إنه ليس من الخطأ القول إنها جزء من خطة انسحاب لأن المهمة لن تبقى هناك إلى الأبد لكن يصعب تصور كيف يمكن أن ننسحب قريبا، وتهدف القوة التي أقرتها الأمم المتحدة إلى تشكيل وحدات مدربة خصيصا بحلول نهاية العام كي تعمل مع القوات الفرنسية في المناطق المعروف أن الجماعات المتشددة تنشط فيها، كما سيحضر ماكرون قمة مجموعة دول الساحل الخمس التي تستضيفها العاصمة باماكو.

وبدورها أكدت صحيفة (الأهرام) انتهاء المهلة العربية لقطر لتنفيذ المطالب الـ ١٣ التي طرحتها عليها مصر والسعودية والإمارات والبحرين لعودة العلاقات الدبلوماسية دون تغير في موقف الدوحة.

وقالت الصحيفة إن تقارير إخبارية عربية كشفت أنه من المتوقع فرض مزيد من العقوبات العربية على قطر حال انتهاء المهلة دون استجابة الدوحة لها، وفي مقدمتها فرض عقوبات اقتصادية تشمل ودائع قطر في الدول الـ٤ وتجميد عضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تدابير احترازية سياسية وعسكرية بالتنسيق بين هذه الدول.

وفي السعودية، قالت الصحيفة إن مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حذر من التواصل مع القنوات الفضائية الفاسدة التي تظهر العداء للإسلام والفضائل، والحاقدة على المجتمع وقيادته وأمنه واستقراره، واصفا التواصل مع تلك القنوات بـ”الخيانة”.