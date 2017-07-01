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ننشر الأخبار المتوقعة اليوم السبت
الرئيس المعزول محمد مرسي ـ الاخوان ـ قضية التخابر ـ قضية اقتحام السجون

ننشر الأخبار المتوقعة اليوم السبت

2017-07-01 07:33:14
أ ش أ

القاهرة.. يبدأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سلسلة من اللقاءات المباشرة مع الأئمة والقيادات الدعوية والواعظات على مستوى الجمهورية لشرح “استراتيجية البناء”، التي أعلنت عنها الوزارة مسبقا، وتدور حول البناء القيمي والأخلاقي.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات الجيزة، إعادة محاكمة 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.

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