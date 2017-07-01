يصدر قريبا للكاتب الصحفي مصطفى بكري كتاب “عشرة أيام هزت مصر” عن دار “سما” للنشر

ونقرأ بالغلاف : “شهدت مصر خلال الفترة الماضية أحداثًا جسامًا، وتطورات خطيرة، ووقائع عديدة، وقد تحمل الكاتب والبرلماني المصري مسئولية تاريخ هذه الفترة بكل أمانة وموضوعية، فأصدر العديد من الكتب المهمة التي رصدت أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وما بعدها، فأصدر كتب الجيش والثورة، والجيش والإخوان، وسقوط الإخوان، والصندوق الأسود لعمر سليمان، وغيرها. وتأتي أهمية هذا الكتاب الجديد، في أنه يرصد أسرار أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر الحديث، من 23 يونيو إلى 3 يوليو 2013، هذه الفترة التي مثلت نقطة تحول مهمة، كان من أبرز نتائجها انتصار إرادة الجماهير وسقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية. ويكشف الكتاب تفاصيل وخفايا الكثير من الوقائع التي جرت خلف الأبواب الموصدة، حول حقيقة ما جرى، والصراعات الخفية، والأدوار الإقليمية والدولية، انتهاء باليوم الأخير، الذي اتخذ فيه الجيش المصري قراره بالانحياز للشعب المصري وثورته. ويتناول الكتاب العديد من الأحداث المهمة التي شهدتها جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد، كاشفًا بذلك حقيقة المؤامرة الإخوانية التي كانت تستهدف طمس الهوية المصرية، وتدمير المؤسسات وصولًا إلى إحلال الجماعة محل الدولة.”