انتقد النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، القرار الصادر من حكومة المهندس شريف إسماعيل بزيادة أسعار البنزين، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت هذا القرار دون الرجوع للنواب وهو ما يمثل استخفاف بدور مجلس النواب وأعضاءه.

وأكد عبد الونيس في بيان صحفي له، أنه للأسف أصبح النواب يعلمون القرارات المصيرية التي تتخذها الحكومة مثل قرار رفع أسعار البنزين مثلهم مثل المواطنين ،مؤكدًا أن هذا الحكومة الفاشلة لا ينبغي السكوت عليها أكثر من ذلك وحان الوقت لرحيلها.

وأضاف أن هناك غضب شعبي كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المواطنين نتيجة هذا القرار الكارثي الذي سيؤدي لرفع أسعار جميع السلع بناء على رفع سعر النقل، مشيرًا إلى أن البلد في حالة غليان ولابد من التراجع عن هذا القرار.

وأشار “عضو مجلس النواب” إلى أن جميع النواب مع الإصلاح الاقتصادي ولكن لابد من التدرج في ذلك دون تحميل الفقير ومحدودي الدخل أعباء أكثر بكثير مما يستطيع تحمله، مشيرًا إلى أن تنفيذ سياسات واشتراطات صندوق النقد بهذا الطريقة سيؤدي إلى انفجار مجتمعي .