قال النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن 30 يونيو كانت ثورة لمحاولة استرداد الدولة من الإخوان، بعدما اختطفوها في الفترة التي تولوا فيها الحكم.

وأضاف “حسب الله” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، أن 30 يونيو ثورة مدنية بامتياز ، ومن الصعب تكرارها مرة أخرى.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الشعب المصري خرج عن بكرة أبيه لإسقاط الحكم الإخواني، وتحرير الوطن من سيطرة الإخوان، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.