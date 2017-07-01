اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية بباريس

تنطلق، اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس أعمال المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية الذى ينتظر أن يشارك فيه عشرات الآلاف من أبناء الجاليات الإيرانية في ...