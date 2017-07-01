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اليوم.. الأهلي يلتقي زناكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا
الاهلي

اليوم.. الأهلي يلتقي زناكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا

2017-07-01 06:05:05

يلتقى فريقا الأهلى المصرى وزاناكو الزامبي، في الثالثة من عصر اليوم، على ا ستاد هيروز الوطني، وذلك في إطار مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط خلف زناكو المتصدر بـ10 نقاط.

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