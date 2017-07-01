وزير الأوقاف يعقد سلسلة لقاءات مباشرة مع الأئمة بدءا من اليوم

يبدأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم، عقد سلسلة من اللقاءات المباشرة مع الأئمة والقيادات الدعوية والواعظات على مستوى الجمهورية لشرح “استراتيجية البناء”، التي أعلنت عنها الوزارة مسبقًا، وتدور حول البناء القيمي والأخلاقي.