يبدأ مكتب التنسيق الرئيسى والمكاتب الفرغية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا أعمالها هذا العام، في التاسعة من صباح اليوم السبت، حيث يفتح الموقع الالكتروني لتلقي رغبات طلاب شهادة اتمام الدارسة الثانوية العامة الذين انهو امتحاناتهم والراغبين فى تحديد مواعيد لهم لاجراء اختبارات القدرات في الكليات التي تشترط للقبول بها النجاح في هذه الاختبارات والتي تستمر حتى 18 يوليو 2017.