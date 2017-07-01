تنطلق، اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس أعمال المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية الذى ينتظر أن يشارك فيه عشرات الآلاف من أبناء الجاليات الإيرانية في مختلف أرجاء العالم، وذلك للمطالبة بإسقاط النظام الفاشي الديني الحاكم في طهران وإحلال الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والسلام والاستقرار فى المنطقة والأخوة مع الجيران.