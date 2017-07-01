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اليوم.. استكمال محاكمة 7 قيادات إخوانية بأحداث مسجد الاستقامة
محمد بديع ـ البلتاجي ـ قادة الاخوان

اليوم.. استكمال محاكمة 7 قيادات إخوانية بأحداث مسجد الاستقامة

2017-07-01 05:43:43

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم، إعادة محاكمة 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.

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