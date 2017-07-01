اليوم.. استكمال محاكمة 7 قيادات إخوانية بأحداث مسجد الاستقامة2017-07-01 05:43:43
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم، إعادة محاكمة 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.
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