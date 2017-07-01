خطط بيانات الإنترنت عبر الهواتف الذكية قد تكون محدودة ومكلفة في الغالب، لكن لا مفر من استخدامها عند عدم توافر الشبكات اللاسلكية.

وفيما يلي 7 نصائح لتوفير استهلاك البيانات على هواتف أندرويد، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

إيقاف البيانات

ليس من المنطقي أن تبحث عن طريقة لتقليل استهلاك البيانات في الوقت الذي تتركها قيد التشغيل طوال الوقت، لذا يجب وقفها على الفور عند عدم حاجتك إليها، فهذا لن يساعدك على وقف استنزاف التطبيقات لبيانات الهاتف بل أيضاً يساعد على إطالة عمر البطارية.

ضع حدود للبيانات

يُمكنك مراقبة حجم استهلاك البيانات، وتعيين حد أقصى للاستهلاك من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم استخدام البيانات وتفعيل خيار “ضبط حد بيانات الهاتف المحمول”، في حال تفعيل هذا الخيار، فسيتم إلغاء تفعيل اتصال بيانات الهاتف المحمول تلقائياً عند بلوغك الحد المعين الذي لا ترغب بتجاوزه.

اعتمد على تطبيقات بديلة

هناك الكثير من التطبيقات، خاصة الاجتماعية مثل فيس بوك تعمل على استنزاف بيانات الهاتف بصورة كبيرة، لذا اعتمد على تطبيقات بديلة تساعدك على توفير البيانات، مثل تطبيق فيس بوك لايت وكذلك مسنجر لايت وهي تطبيقات رسمية بديلة من فيس بوك، وللحل الجذري يُمكن أن تعتمد على Hermit وهو تطبيق يسمح باستبدال تطبيقاتك المفضلة بأخرى أخف وأقل استهلاكاً للبيانات إلى جانب حماية خصوصيتك.

اعتمد على متصفح ويب فعال

تتوفر العديد من المتصفحات على متجر “جوجل بلاي” التي تعطي الأولوية لتوفير البيانات أثناء تصفح الإنترنت، تطبيق Opera Mini يعتبر أحد أفضل الخيارات المتاحة في هذا المجال، حيث يقدم مجموعة من المزايا القوية دون استهلاك خطة البيانات، وكخيار إضافي فإن تطبيق Flynx يعتبر من المتصحفات الفعالة جداً فيما يتعلق بتوفير البيانات والحفاظ على الخصوصية وتعدد المهام.

التحديث عبر الشبكة اللاسلكية فقط

تحديث التطبيقات يستنزف بيانات الإنترنت بصورة كبيرة، لذا احرص على ضبط إعدادات متجر جوجل بلاي بحيث يتم تحديث التطبيقات عبر الشبكة اللاسلكية فقط، وللقيام بذلك، شغل تطبيق متجر جوجل بلاي ثم توجه إلى الإعدادات واختر تحديث التطبيقات تلقائياً، من الخيارات الظاهرة أمامك اختر “تحديث التطبيقات تلقائياً عبر Wi-Fi فقط”.

اعتمد على وضع عدم الاتصال

الكثير من التطبيقات تتيح إمكانية استخدام المحتوى في وضع عدم الاتصال، فمثلاً تطبيق خرائط جوجل يتيح تنزيل الخرائط واستخدامها عند عدم توفر الاتصال بالإنترنت، لذا عند اتصالك بالشبكة اللاسلكية احرص على الاستفادة من هذه المزايا داخل تطبيقاتك المفضلة، حتى تتجنب تفعيل ميزة بيانات الهاتف المحمول.

اعتمد على تطبيق لضغط البيانات

يُمكنك الاستفادة من بعض التطبيقات التي تقوم بضغط كافة البيانات قبل إرسالها إلى الهاتف للحفاظ على مدة تصفح أطول عبر تقليل استهلاك البيانات.

تطبيق Opera Max يعتبر أحد الخيارات الفعالة في هذا المجال، حيث يتيح التطبيق تصفح الإنترنت والاستماع للموسيقى ومشاهدة الفيديوهات دون القلق تجاه حزمة الإنترنت وذلك بفضل قدرته على ضغط المحتوى بكفاءة عالية.