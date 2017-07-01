نجيب جبرائيل: مصر سطرت تاريخًا جديدًا في ثورة 30 يونيو

قال المستشار نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، إن مصر سطرت تاريخ جديد في 30 يونيو، مضيفًا: ” كلنا فخورين بالرئيس السيسي وبثورة 30 يونيو”.

وتابع “جبرائيل” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مع الإعلامي سعيد حساسين، “إحنا ناكلها بعيش ودقة ونحمد ربنا على أن السيسي خلصنا من جماعة الإخوان وتصلدهم”.

وشدد مستشار الكنيسة القبطية، على مصر تمر بحالة اقتصادية صعبة، ولبد أن نتحمل معًا من أجل العبور لبر السلام، مضيفًا: “لو الإخوان كانوا حكم البلد ما كناش هنخلص منهم ولو بعد 100 سنة”.