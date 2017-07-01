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الطريقة الصحيحة لعمل الشربات "قطر"
العسل

الطريقة الصحيحة لعمل الشربات "قطر"

2017-07-01 05:36:14

أكد الشيف “أسامة السيد” أن الشربات أو (القطر) يتكون من ضعفى كمية الماء سكر(أى كوبان من السكر مع كوب من الماء)، ويمكن إضافة نكهات مختلفة كالقرفة أو القرنفل أو ورق الغار ويُنصح بوضعهم فى ماء ساخن لمدة ثوانى قبل إضافة أى منهم للشربات للتخلص من الأتربة العالقة.

وأضاف الشيف عبر موقعه الرسمي أنه قبل البدء فى الغليان يجب إضافة القليل من عصير الليمون، وفى حالة إستخدام الشربات مع الكنافة أو البقلاوة او البسبوسة وهى ساخنة  فالأفضل أن يكون دافىء.

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