أكد الشيف “أسامة السيد” أنه لا يجب استخدام طعام تم تجميده وفكه أكثر من مرة، ففي كثير من الأوقات تصل درجة الحرارة إلى درجة تبدأ فيها البكتيريا بالتكاثر، وبعد ذلك يتم تجميدها.

وأضاف الشيف عبر موقعه الرسمي أنه عند الطهي يكون عدد البكتيريا أصبح أكثر من المتوقع، ما يُسبب التسمم الغذائي، لذا يجب تقسيم الأطعامة إلى أجزاء مناسبة وتجميدها، بدلاً من تجميدها بكمية كبيرة، ثم تسييحها أكثر من مرة لاستخدام ما نحتاج إليه