 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 04:34 صباحاً
روابط سريعة
"حساسين": الإخوان لو كملوا بعد 30 يونيو كانوا فضلوا 30 سنة
سعيد حساسين

"حساسين": الإخوان لو كملوا بعد 30 يونيو كانوا فضلوا 30 سنة

2017-07-01 04:03:57

هنأ الإعلامي سعيد حساسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، والقوات المسلحة والداخلية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وتابع”حساسين” خلال برنامجه “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مساء الجمعة، “كل سنة وكل المصريين وجيشنا وقيادتنا بخير دائماً”.

وتابع الإعلامي: “الشعب المصري ثار في 30 يونيو ليغير المسار ويصححه.. لأن الإخوان لو كانوا كملوا يوم واحد بعد 30 يونيو كانوا فضلوا في الحكم 100 سنة”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3