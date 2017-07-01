"حساسين": الإخوان لو كملوا بعد 30 يونيو كانوا فضلوا 30 سنة

هنأ الإعلامي سعيد حساسين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، والقوات المسلحة والداخلية، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وتابع”حساسين” خلال برنامجه “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة” مساء الجمعة، “كل سنة وكل المصريين وجيشنا وقيادتنا بخير دائماً”.

وتابع الإعلامي: “الشعب المصري ثار في 30 يونيو ليغير المسار ويصححه.. لأن الإخوان لو كانوا كملوا يوم واحد بعد 30 يونيو كانوا فضلوا في الحكم 100 سنة”.