هنأ اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف بكل حزم أمام التحديات التي تواجه.

وأضاف “عامر” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين في برنامج “انفراد” المذاع على فضائية “العاصمة”، أن الشعب المصري انتفض في غضبة قوية ليصحح مسار مصر، في ثورة 30 يونيو، بخروجه للشوارع.

وشدد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على أننا نفخر بأن الشعب المصري قادر على العطاء، ووقفه بجانب قوات المسلحة في 30 يونيو أكبر دليل على مدى الحب الذي يجمع بين الشعب وجيشه، مضيفًا: “

وتعقيباً على كلمة السيسي اليوم، أكد أن الرئيس السيسي يتعامل مع شعبه بشفافية مطلقة، والقرارت التي يتم اتخاذها جزء من خريطة الطريقة الذي رسمها منذ توليه الحكم.