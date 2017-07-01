أغلقت الأسهم الأمريكية الجمعة، على ارتفاع محدود بعد أسبوع متقلب حيث اختتم المؤشران (داو جونز وستاندرد آند بورز) مستقرين.

وسجل المؤشران أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2013، وارتفع مؤشر (داو جونز) الصناعي بمقدار 62.6 نقطة ما نسبته 0.29 في المئة ليغلق عند مستوى 21349.63 نقطة، بينما صعد مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بنسبة 0.15 في المئة ما يعادل 3.71 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 2423.41 نقطة.

وتراجع مؤشر (ناسداك) المجمع بنسبة 0.06 في المئة ما يعادل 3.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6140.42 نقطة، بحسب وكالة أنباء “واس”.