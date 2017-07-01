قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن جماعة الإخوان تستقطب عناصرها من خلال شيوخها، بإقامة علاقة اجتماعية من الشاب المستهدف تجنيده للجماعة، ثم توجيه الدعوة لتناول الطعام وتبادل الهدايا، موضحا أن الإخوان جماعة شيطانية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “ستديو الأخبار” تقديم الإعلامي نشأت الديهي والمذاع على فضائية “TEN”، أن المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة أصدر قرارا بإغلاق المقاهي وكافة المحال التجارية الساعة الثامنة مساء، بهدف إتاحة الفرصة لعناصرها باستقطاب الشباب.