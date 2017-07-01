قلَّد أحد أفراد قوات الصاعقة الفنان محمد رمضان في أحد مشاهد مسلسل “الأسطورة”، بشكل كوميدي، أثار ضحكات الفنان وإعجابه الشديد بتجسيد المشهد الدرامي.

من جانبه قال محمد رمضان، خلال فيديو “حراس الوطن”، بثته قناة “دي إم سي”، إنه يعتبر نفسه “Arab Got Talent”، أو “Arab Idol”، أو “The Voice”، عندما يحاول أحد الجنود عرض موهبته في التمثيل أمامه، لافتًا إلى أن هذه العروض تمنحه قسطا من المرح.

وأشار محمد رمضان، إلى أنه شاهد مواهب غريبة الشكل خلال فترة تأديته الخدمة العسكرية، لافتًا إلى أنه شاهد رجلًا قادر على تقليد جميع أصوات الطيور.

وأردف: “مصر ما شاء الله مليئة بالمواهب والأبطال”.