الحسين عبدالبصير مديرا لمتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية2017-07-01 02:29:54
وافقت وزارة الآثارعلى إعارة الدكتور الحسين عبد البصير مدير عام الإدارة العامة لللنشر العلمي بوزارة الآثار للعمل مديرًا لمتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية بناءً على طلب مكتبة الإسكندرية في هذا الشأن.
وقال الدكتور الحسين، إنه سيبدأ مهام عمله بمكتبة الإسكندرية اليوم السبت
مشيرا إلى أنه سوف يكون حلقة وصل بين الوزارة والمكتبة للتعاون في مجالات العمل الأثري وتفعيل الأنشطة الثقافية إلى جانب إقامة معارض موقتة وتنويع العرض وجلب قطع أثرية أخرى من وزارة الآثار.
وأكد حرصه على تدريب وزيادة كفاءة العاملين بالمتحف والذى بدأ مع المكتبة منذ حوالي 15 عاما حيث تم افتتاحه في أكتوبر عام 2002، ويضم مجموعة متميزة من القطع الاثرية من العصر اليوناني الروماني، مشيرًا إلى أن مقتنياته تم اختيارها بعناية لتعكس تاريخ مصر الثري والمتعدد الثقافات والممتد عبر الثقافات الفرعونية واليونانية والرومانية، والقبطية والإسلامية، مع التركيز على الإسكندرية والمرحلة الهيلينستية.
وأوضح أن متحف الآثار يعد من المتاحف القليلة في العالم التي تعرض قطعًا فنية تم اكتشافها في نفس مكان عرضها، حيث يضم أكثر من ألف قطعة أثرية معروضة أبرزها قطع فنية اكتشفت أثناء أعمال الحفر في موقع المكتبة (1993 - 1995)، وآثار رفعت من قاع البحر المتوسط بالقرب من الميناء الشرقي وفي منطقة خليج أبي قير.
والدكتور عبد البصير كل يشغل عددًا من المناصب المهمة داخل وزارة الآثار؛ حيث شغل منصب مدير عام آثار الهرم والمشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير بالرماية ومشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومدير عام المنظمات الدولية واليونسكو مؤسس ومدير عام إدارة المقتنيات الأثرية ومدير عام إدارة الأبحاث العلمية.
وحصل الدكتور عبد البصير على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية وكان أستاذا زائرا بجامعة أريزونا الأمريكية لمدة عامين وله العديد من الأبحاث والمقالات العلمية المنشورة في الدوريات العلمية الدولية المحكمة، فضلاً عن كتابين باللغة الإنجليزية أحدهما صدر عن جامعة أريزونا الأمريكية والآخر قيد النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فضلًا عن أعماله الأدبية ومقالاته المتنوعة عن مصر وحضارتها وآثارها وفنونها وثقافتها.
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