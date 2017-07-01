 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 02:47 صباحاً
روابط سريعة
"سلامة": الحكومة تعمل فى إطار مغلق عن الصحافة والإعلام
عبدالمحسن سلامة مدير تحرير صحيفة الأهرام‎

"سلامة": الحكومة تعمل فى إطار مغلق عن الصحافة والإعلام

2017-07-01 02:31:13

أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ،على أن الحكومة المصرية تعمل فى إطار مغلق بعيدا عن الوسائل الصحفية والإعلامية عند إتخاذ القرارات الهامة، لكي لا تشرح وتوضح الحكومة أسباب القرارات الهامة.

وأضاف “سلامة” خلال حواره فى برنامج “تغطية خاصة” المذاع على قناة “dmc”، أن الحكومة المصرية تشعر بأن الصحافة ووسائل الإعلام لا تساعدها وتهاجمها.

مشيرا إلى ضرورة أن تكون العلاقة بين المسؤولين والإعلام والصحافة جيدة للتعرف على المعلومات الدقيقة من مصادرها ، مؤكدا على ضرورة قيام الحكومة بشرح وتوضيح أسباب القرارات وتتيح فرصة الاستماع للرأي الآخر.

وأشار “سلامة”، إلى ضرورة أن يكون المتحدث الإعلامي لكل مؤسسة حكومية لديه القدر الكافي من المعلومات حول الموضوعات الهامة

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3