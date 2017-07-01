أكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ،على أن الحكومة المصرية تعمل فى إطار مغلق بعيدا عن الوسائل الصحفية والإعلامية عند إتخاذ القرارات الهامة، لكي لا تشرح وتوضح الحكومة أسباب القرارات الهامة.

وأضاف “سلامة” خلال حواره فى برنامج “تغطية خاصة” المذاع على قناة “dmc”، أن الحكومة المصرية تشعر بأن الصحافة ووسائل الإعلام لا تساعدها وتهاجمها.

مشيرا إلى ضرورة أن تكون العلاقة بين المسؤولين والإعلام والصحافة جيدة للتعرف على المعلومات الدقيقة من مصادرها ، مؤكدا على ضرورة قيام الحكومة بشرح وتوضيح أسباب القرارات وتتيح فرصة الاستماع للرأي الآخر.

وأشار “سلامة”، إلى ضرورة أن يكون المتحدث الإعلامي لكل مؤسسة حكومية لديه القدر الكافي من المعلومات حول الموضوعات الهامة