أعلن معرض “مارتن - جروبيوس- باو”، أول من أمس، عن عرض المخطوطة الأصلية للرواية الشهيرة غير المكتملة «المحاكمة» للأديب العالمي فرانتس كافكا في العاصمة الألمانية برلين خلال الصيف الحالي.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يعرض معرض “مارتن - جروبيوس - باو” الصفحات البالغ عددها 171 صفحة التي تندرج ضمن أكثر الكتب المترجمة لتاريخ الأدب الألماني في فاترينات عرض صُنعت خصوصاً لذلك لحمايتها من الضوء والهواء.

وكان باعث كافكا وراء كتابة هذه الرواية في عام 1914 هو انفصاله المأساوي عن خطيبته فليتسه باور، مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، الذي حدث في فندق “أسكانيشر هوف” الواقع في مواجهة المعرض حالياً.