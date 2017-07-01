تشارك القاصة ابتسام البقمي كأول امرأة سعودية وعربية في مسابقة القصة ببريطانيا عن مجموعتها القصصية بعنوان “لا تزال الإشارة حمراء” التي صدرت حديثاً عن دار نجيب محفوظ في القاهرة للنشر والتوزيع.

وتقول البقمي: إن مجموعتها تحمل صورة الوطن والحنين والفقد، والمجموعة مترجمة إلى الإنجليزية، وتشارك في مسابقات للقصة في بريطانيا وتتمنى الفوز بالجائزة التي ستعلن سبتمبر المقبل.

جاء في المقدمة: “لا تزال الإشارة حمراء مجموعة قصصية قصيرة جداً تتضمن 59 قصة هي التجربة الأولى لي في كتابة هذا الفن الأدبي الجميل، أتمنى أن أكون قد وفقت، وأن تجدوا فيها المتعة والفائدة”.