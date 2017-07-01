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مصادرة أكثر من 2.5 طن سولار قبل بيعه بالسوق السوداء في المنيا
سولار مهرب

مصادرة أكثر من 2.5 طن سولار قبل بيعه بالسوق السوداء في المنيا

2017-07-01 01:49:03
أ ش أ

صادرت مباحث التموين بالمنيا 560ر2 طن سولار قبل بيعه بالسوق السوداء في المنيا بمركزى بنى مزار والعدوة.

وكان اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، قد تلقي اخطارًا من العقيد سراج الكومي، رئيس قسم مباحث التموين، بضبط 2 طن سولار، بمحطة وقود مصر للبترول ملك “محمد .ك . أ. م “، 39 سنة، كائنة بناحية قرية الشيخ فضل مركز بنى مزار، ومقيم بذات الناحية دائرة المركز لحيازته وتجميعه تلك الكمية قبل بيعها بالسوق السوداء وعدم انتظام سجل 21 مواد بترولية تحرر عن ذلك المحضر رقم 10429 جنح مركز بنى مزار.

كما تمكنت مباحث التموين من ضبط 560 لتر سولار، بمحطة وقود مصر للبترول ملك “سالم .م .ع”، 49 سنة، كائنة بناحية قرية المغربي مركز العدوة، ومقيم بذات الناحية دائرة المركز لحيازته وتجميعه تلك الكمية قبل بيعها بالسوق السوداء.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5692 جنح مركز العدوة.

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