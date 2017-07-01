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بالفيديو.. اللقطات الأولى لإطلاق النار على مستشفى بنيويورك
اطلاق نار في نيويورك

بالفيديو.. اللقطات الأولى لإطلاق النار على مستشفى بنيويورك

2017-07-01 01:17:57

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، مقطع فيديو لعملية إطلاق النار التي قام بها فرد فى محيط مستشفى برونكس بنيويورك بالولايات المتحدة، والتى تم رصدها بواسطة كاميرات المراقبة.

ويذكر أن شرطة نيويورك، أعلنت مقتل منفذ إطلاق النار فى محيط المستشفى، بالإضافة إلى إصابة بعض الأشخاص نتيجة لإطلاق النار.



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