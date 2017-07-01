حقق عصام الحضري حارس مرمى فريق وادي دجلة ومنتخب مصر انجازا غير مسبوق للاعبين المصريين طوال التاريخ ، وذلك عقب انضمامه رسميا لصفوف فريق التعاون السعودي.

وكشف خالد أبو العيون عضو الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء أن عصام الحضري أصبح هو أول لاعب مصري في التاريخ يحترف في الخارج في 3 قارات مختلفة أوروبا وأفريقيا وأسيا.

وبدأ الحضري رحلته الاحترافية متأخرا بعد أن أكمل سن الـ 35 فلعب في أوروبا مع سيون السويسري في منتصف موسم 2007-08 وموسم 2008-09، وبعد العودة إلى مصر لعب في إفريقيا مع المريخ السوداني أعوام 2011 و2012 و2013 والأن يستعد الحضري للعب في أسيا مع فريق التعاون السعودي ليحقق إنجازا جديدا يضاف إلى إنجازاته الفريدة في الكرة المصرية.