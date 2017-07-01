"الأوقاف" تعلن عن إجراء مسابقة إيفاد الأئمة خلال شهـر رمضـان المقبل2017-07-01 00:49:41
أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة إيفاد الأئمة خلال شهـر رمضـان المقبل على أن تتوفر في المتقدم عدة شروط تتضمن أن يكون مسكناً على درجة مالية بموازنة الوزارة وأمضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن ستة أعوام في قطاع الدعوة وحاصلاً على مرتبة ممتاز خلال السنتين الأخيرتين.
كما اشترطت الوزارة فى المتقدم ألا يكون قد إرتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين ، وألا يزيد سنه عن ( 55) عاما اعتباراً من تاريخ فتح باب التقدم للمسابقة وأن يجتاز المتسابق الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن في القرآن الكريم كاملاً ، التفسـير وعلوم القرآن ، الحديث وعلومه ، الفقــه وأصولـه ، السـيرة النبويــة والتاريخ الإسلامي ، والمعلومات العامة والسمات الشخصية.
واشترطت الوزارة ان يجتاز المتسابق المقابلة النهائية المقررة في هذا الشأن وأن يكون حسن السير والسلوك وأن يكون سليم البنية كامل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2014 ، وألا يزيد عدد مرات الإيفاد فى شهر رمضان عن ثلاث مرات خلال مدة خدمته الوظيفية ، ولا تقل المدة البينية بين الإيفاد والآخر عن ثمانية أعوام.
كما اشترطت أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم على نفقة الوزارة حتى ولو لم يستكمل مدة الإيفاد ، ولا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ، ما لم يُلغ القرار أو تُسحب التوصية ، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.
ويتم تقديم الطلبات على موقع الوزارة على الإنترنت (أوقاف أونلاين) فقط ، وذلك لمدة (20) يوماً اعتباراً من 1 / 7 / 2017 على أن يكون المتقدم مستوفياً كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتسابقين المستحقين دخول اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة.
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