روما يدعم صفوفه بثلاث صفقات بعد رحيل محمد صلاح2017-07-01 00:46:52
أكد نادى روما الإيطالي أن لاعب الوسط لورينزو بليجريني ثالث الصفقات التي يدعم بها روما الإيطالي صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية تحت قيادة مديره الرياضي الجديد الإسباني رامون رودريجيز فيرديخو (مونتشي).
وأضاف النادي العاصمي ـ في بيان نقلته وكالة الأنباء الإسبانية ـ أنه توصل الى اتفاق رسمي مع ساسولو من أجل امتلاك الحقوق الرياضية للاعب لورينزو بليجريني بصفة نهائية مقابل 10 ملايين يورو.
وسيلتقي اللاعب ، الذي شارك مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا للشباب دون 21 عاما ببولندا وخرج من نصف النهائي على يد إسبانيا ، مع مدربه في “الجيالوروسي” يوزيبيو دي فرانشيسكو الذي منحه فرصة الظهور خلال الموسم الماضي عندما كان مدربا لساسولو.
من جانبه ، قال مونتشي ـ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت ـ ” نحن فخورون بعودة بليجريني إلى بيته مجددا” ، وذلك في إشارة لبداية اللاعب في صفوف ناشئي روما.
وأضاف المدير الرياضي السابق لإشبيلية الإسباني ” لقد إكتسب لورينزو خلال هذا العام خبرة كبيرة مع ساسولو ، ومتأكدون من أنه سيساهم بشكل كبير في عملية بناء الفريق”.
ويعد بليجريني ثالث الصفقات التي يبرمها “الذئاب” خلال هذا الصيف بعد الثنائي الدولي المكسيكي هيكتور مورينو ، قادما من أيندهوفن ، والهولندي ريك كارسدورب، قادما من فينورد.
من جهة أخرى ، أعلن نادي فيرونتينا الإيطالي الجمعة، أن لاعب الوسط الإسباني وقائد الفريق بورخا باليرو ليس للبيع وأن النادي لن يجلس على طاولة المفاوضات إلا في حال أبدى اللاعب نفسه رغبته في الرحيل.
ونفى الفيولا ـ في بيان بهذا الشأن ـ ” الشائعات والتكهنات في الآونة الأخيرة والتصريحات المزعومة المنتشرة عبر صفحات الإنترنت حول إنهاء العلاقة بين النادي واللاعب ، وذكر أن لاعب الوسط المدريدي لديه عقد ممتد مع الفريق حتى 30 يونيو 2019.
وأشار فيورنتينا ـ فى البيان ، الى الأخبار المنتشرة مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام المحلية التي أكدت أن باليرو أكد لبعض المشجعين إجباره على الرحيل من قبل إدارة النادي.
وقال النادى ” من إرتدى قميص الفيولا يجب أن يفعل الأمر عن قناعة تامة وإلا فالنادي مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات في حالة وجود عروض جادة”.
وأشارت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية الى اهتمام العديد من الأندية على رأسها إنتر ميلانو بالحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 32 عاما.
يذكر أن باليرو يعد أحد العناصر الهامة داخل صفوف فيورنتينا حيث أنه خلال خمسة مواسم (2012-17) خاض 211 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 42 آخرين.
-
بكري: الجيش حمى البلاد من حرب أهلية
احتفل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”، معتبرا اياها انتصار لإرادة الشعب المصري. وقال بكري من خلال تغريدات له على صفحته ...Fri, 30 Jun 2017 10:22:54 GMT
-
بالصور.. مظاهرات بأمريكا منددة بقرار الحظر ضد المسلمين
شهدت ولايات أمريكية، مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بإمكانية التطبيق “المشروط” للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر دخول مواطني ست دول ...Fri, 30 Jun 2017 10:20:42 GMT
-
لطيفة ترد على اتهامها بالتسبب في سجن فلة الجزائرية: ربنا يهديكِ ...
ردت الفنانة التونسية لطيفة على اتهام الفنانة فلة الجزائرية لها بأنها من تسببت في سجنها ومنعها من دخول مصر. لطيفة نفت صحة هذه الاتهامات تماما،…Fri, 30 Jun 2017 10:13:00 GMT
-
هولندا تؤجل فتح سفارتها بطرابلس وترسل مبعوثا دائمًا إلى ليبيا
أعلنت الحكومة الهولندية أنها سترسل مجدداً إلى ليبيا مبعوثا دبلوماسيا دائمًا، وذلك بعد ثلاث سنوات على إغلاق سفارتها فى العاصمة طرابلس لدواع أمنية، مشيرة إلى أن من ...Fri, 30 Jun 2017 09:55:07 GMT
-
السيسي يوجه بسرعة بناء "مدينة المعرفة" بالعاصمة الجديدة
أكد ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة أن تكون المدن الجديدة التى يتم إقامتها حاليا وفى المستقبل، مدنا ...Fri, 30 Jun 2017 09:52:45 GMT
-
الديب يكشف كواليس مثيرة عن هروب العادلي وأسباب اتفاقية تيران وصنافير
يقدم الإعلامى أحمد موسى حلقة خاصة فى الثامنة من مساء الأحد المقبل المحامى الكبير فريد الديب فى حوار خاص. ويتطرق الحوار، إلى كيف تابع المشهد السياسي.. وهل مصر تغيرت ...Thu, 29 Jun 2017 09:30:30 GMT
-
الإمارات تهدد بعزل قطر إذا رفضت المطالب العربية
أبرزت صحيفة “الوطن” السعودية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تصريحات المسئولين الإماراتيين لقطر حول عقوبات رفض للمطالب العربية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة ...Thu, 29 Jun 2017 09:20:25 GMT
-
"حماس" تقيم منطقة عازلة على الحدود مع مصر
أعلنت حركة “حماس” فى قطاع غزة، أمس، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق 100 متر، بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وأوضحت فى بيان أن هذه الخطوة تأتى ...Thu, 29 Jun 2017 08:30:54 GMT
-
مقتل المشتبه في إطلاقه النار بأحد مستشفيات نيويورك
أعلنت شرطة نيويورك اليوم /الجمعة/ مقتل المشبته به في إطلاق النار داخل مستشفى في نيويورك بعد إصابته ثلاثة أطباء بأعيرة نارية. وقالت السلطات الأمريكية - في بيان أوردته ...Fri, 30 Jun 2017 21:22:18 GMT