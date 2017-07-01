أكد نادى روما الإيطالي أن لاعب الوسط لورينزو بليجريني ثالث الصفقات التي يدعم بها روما الإيطالي صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية تحت قيادة مديره الرياضي الجديد الإسباني رامون رودريجيز فيرديخو (مونتشي).

وأضاف النادي العاصمي ـ في بيان نقلته وكالة الأنباء الإسبانية ـ أنه توصل الى اتفاق رسمي مع ساسولو من أجل امتلاك الحقوق الرياضية للاعب لورينزو بليجريني بصفة نهائية مقابل 10 ملايين يورو.

وسيلتقي اللاعب ، الذي شارك مع منتخب بلاده في بطولة أوروبا للشباب دون 21 عاما ببولندا وخرج من نصف النهائي على يد إسبانيا ، مع مدربه في “الجيالوروسي” يوزيبيو دي فرانشيسكو الذي منحه فرصة الظهور خلال الموسم الماضي عندما كان مدربا لساسولو.

من جانبه ، قال مونتشي ـ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على الإنترنت ـ ” نحن فخورون بعودة بليجريني إلى بيته مجددا” ، وذلك في إشارة لبداية اللاعب في صفوف ناشئي روما.

وأضاف المدير الرياضي السابق لإشبيلية الإسباني ” لقد إكتسب لورينزو خلال هذا العام خبرة كبيرة مع ساسولو ، ومتأكدون من أنه سيساهم بشكل كبير في عملية بناء الفريق”.

ويعد بليجريني ثالث الصفقات التي يبرمها “الذئاب” خلال هذا الصيف بعد الثنائي الدولي المكسيكي هيكتور مورينو ، قادما من أيندهوفن ، والهولندي ريك كارسدورب، قادما من فينورد.

من جهة أخرى ، أعلن نادي فيرونتينا الإيطالي الجمعة، أن لاعب الوسط الإسباني وقائد الفريق بورخا باليرو ليس للبيع وأن النادي لن يجلس على طاولة المفاوضات إلا في حال أبدى اللاعب نفسه رغبته في الرحيل.

ونفى الفيولا ـ في بيان بهذا الشأن ـ ” الشائعات والتكهنات في الآونة الأخيرة والتصريحات المزعومة المنتشرة عبر صفحات الإنترنت حول إنهاء العلاقة بين النادي واللاعب ، وذكر أن لاعب الوسط المدريدي لديه عقد ممتد مع الفريق حتى 30 يونيو 2019.

وأشار فيورنتينا ـ فى البيان ، الى الأخبار المنتشرة مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام المحلية التي أكدت أن باليرو أكد لبعض المشجعين إجباره على الرحيل من قبل إدارة النادي.

وقال النادى ” من إرتدى قميص الفيولا يجب أن يفعل الأمر عن قناعة تامة وإلا فالنادي مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات في حالة وجود عروض جادة”.

وأشارت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية الى اهتمام العديد من الأندية على رأسها إنتر ميلانو بالحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 32 عاما.

يذكر أن باليرو يعد أحد العناصر الهامة داخل صفوف فيورنتينا حيث أنه خلال خمسة مواسم (2012-17) خاض 211 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 42 آخرين.