رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية الجمعة، دعوى قضائية رفعتها أسرتا رجلين يمنيين وزعمتا إنهما قتلا دون ذنب في ضربة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار في 2012.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن الحكم تم تأييده بالإجماع من قبل هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في واشنطن ما خلصت إليه محكمة أدنى درجة من أنها لا تملك سلطة التشكيك في عملية اتخاذ القرار من جانب الحكومة بشأن الضربة الصاروخية.

بدأت القضية في عام 2015 عندما رفعت أسرتا سالم بن علي جابر وهو إمام مسجد، ووليد بن علي جابر وهو ضابط شرطة دعوى “قتل خطأ” ضد الحكومة الأمريكية والرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما ومسؤولين أمريكيين آخرين.

ووفقا لوثائق المحكمة ، قالت الأسرتان إنهما قتلا خطأ في ضربة صاروخية نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار في أغسطس عام 2012 على قرية خشامير في شرق اليمن استهدفت ثلاثة متشددين.

وسعت الأسرتان إلى إعلان من المحكمة بأن الضربة انتهكت القانون الدولي والقانون الأمريكي ولم تطالبان بتعويضات مادية.