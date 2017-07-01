رئيس "حقوق إنسان النواب": خطاب السيسي أكد قدرة مصر على مواجهة التحديات2017-07-01 00:19:39
قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (المصريين الأحرار) ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمعة، أكد قدرة الشعب المصري العظيم على مواجهة التحديات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا، معربا عن تفاؤله بمستقبل مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خلال المرحلة القادمة.
وأعرب عابد - في بيان له الجمعة - عن “تأييده للقضايا المهمة التى جاءت فى الخطاب السياسي الشامل الذى وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسى للشعب المصري بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو”.
ونوه عابد بتأكيد الرئيس السيسي أن المؤرخين والباحثين سيتوقفون كثيراً، أمام ثورة الثلاثين من يونيو، بالدراسة والتحليل.
وقال عابد إن الرئيس السيسي كان واضحا عندما أكد أن هناك ثلاثة مسارات مضت فيهم الثورة منذ انطلقت عام 2013 وحتى الآن، وهى التصدى للإرهاب، ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له، وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.
وأشاد عابد بكلمات الرئيس السيسي التى أكد فيها أن المصريين انتفضوا بأعدادٍ غير مسبوقة، رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، ليسطروا ملحمةً وطنية فريدة، عمادها الحفاظ على الوطن، أرضِه وهويته، استقلاله وحريته، من قوى تصورت أنها نجحت فى السيطرة على مقدرات هذا الشعب”.
كما نوه عابد بوصف الرئيس السيسي لثورة الثلاثين من يونيو بأنها كانت نموذجاً فريداً فى تاريخ الثورات الشعبية، حيث يثور الشعب ويعلن إرادته واضحة جلية، فتستجيب له مؤسسات دولته الوطنية، فى مشهدٍ تاريخى، لن يُمحَى من ذاكرة من عايشوه، وسيظل ملهماً لأجيالٍ مقبلة من أبنائنا وبناتنا”.
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