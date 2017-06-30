هنأ أحمد رسلان النائب الأول لرئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب المصرى عن محافظة مطروح الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.

وقال رسلان في بيان له اليوم :”الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما كان قائدا عاما للقوات المسلحة وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي قدم أيضا نموذجا رائعا فى البطولة والفداء وصورة رائعة فى تلاحم القوات المسلحة المصرية الباسلة والتزامها الكامل والحقيقي فى تنفيذ قرارات الشعب المصرى وقدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة فى الحفاظ على مصر وشعبها”.

وأضاف :”الشعب المصري بجميع فئاته قدم فى هذه الثورة التاريخية التى أبهرت العالم كله صورة جديدة لثورة سلمية حضارية تهدف للبناء والتنمية والتخلص من حكم الفاشية الدينية”.

وتابع رسلان :”العالم كله كان يترقب الأوضاع داخل مصر ولكن الشعب المصرى كان على مستوى المسئولية التاريخية وحقق إرادته المستقلة ورسم خارطة مستقبله بنفسه وتخلص فى عام واحد من حكم الفاشية الدينية وحكم دولة المرشد”.

وقال رسلان إن مصر وشعبها وقائدها وجميع مؤسساتها لديهم القدرة على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات داخليا وخارجيا وتحقيق جميع أهداف ومبادئ ثورة 30 يونيو”.