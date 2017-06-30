النائب الأول للبرلمان العربي يهنئ السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو2017-06-30 23:32:27
هنأ أحمد رسلان النائب الأول لرئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب المصرى عن محافظة مطروح الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو.
وقال رسلان في بيان له اليوم :”الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما كان قائدا عاما للقوات المسلحة وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي قدم أيضا نموذجا رائعا فى البطولة والفداء وصورة رائعة فى تلاحم القوات المسلحة المصرية الباسلة والتزامها الكامل والحقيقي فى تنفيذ قرارات الشعب المصرى وقدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة فى الحفاظ على مصر وشعبها”.
وأضاف :”الشعب المصري بجميع فئاته قدم فى هذه الثورة التاريخية التى أبهرت العالم كله صورة جديدة لثورة سلمية حضارية تهدف للبناء والتنمية والتخلص من حكم الفاشية الدينية”.
وتابع رسلان :”العالم كله كان يترقب الأوضاع داخل مصر ولكن الشعب المصرى كان على مستوى المسئولية التاريخية وحقق إرادته المستقلة ورسم خارطة مستقبله بنفسه وتخلص فى عام واحد من حكم الفاشية الدينية وحكم دولة المرشد”.
وقال رسلان إن مصر وشعبها وقائدها وجميع مؤسساتها لديهم القدرة على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات داخليا وخارجيا وتحقيق جميع أهداف ومبادئ ثورة 30 يونيو”.
-
بكري: الجيش حمى البلاد من حرب أهلية
احتفل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”، معتبرا اياها انتصار لإرادة الشعب المصري. وقال بكري من خلال تغريدات له على صفحته ...Fri, 30 Jun 2017 10:22:54 GMT
-
بالصور.. مظاهرات بأمريكا منددة بقرار الحظر ضد المسلمين
شهدت ولايات أمريكية، مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بإمكانية التطبيق “المشروط” للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر دخول مواطني ست دول ...Fri, 30 Jun 2017 10:20:42 GMT
-
لطيفة ترد على اتهامها بالتسبب في سجن فلة الجزائرية: ربنا يهديكِ ...
ردت الفنانة التونسية لطيفة على اتهام الفنانة فلة الجزائرية لها بأنها من تسببت في سجنها ومنعها من دخول مصر. لطيفة نفت صحة هذه الاتهامات تماما،…Fri, 30 Jun 2017 10:13:00 GMT
-
هولندا تؤجل فتح سفارتها بطرابلس وترسل مبعوثا دائمًا إلى ليبيا
أعلنت الحكومة الهولندية أنها سترسل مجدداً إلى ليبيا مبعوثا دبلوماسيا دائمًا، وذلك بعد ثلاث سنوات على إغلاق سفارتها فى العاصمة طرابلس لدواع أمنية، مشيرة إلى أن من ...Fri, 30 Jun 2017 09:55:07 GMT
-
السيسي يوجه بسرعة بناء "مدينة المعرفة" بالعاصمة الجديدة
أكد ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة أن تكون المدن الجديدة التى يتم إقامتها حاليا وفى المستقبل، مدنا ...Fri, 30 Jun 2017 09:52:45 GMT
-
الديب يكشف كواليس مثيرة عن هروب العادلي وأسباب اتفاقية تيران وصنافير
يقدم الإعلامى أحمد موسى حلقة خاصة فى الثامنة من مساء الأحد المقبل المحامى الكبير فريد الديب فى حوار خاص. ويتطرق الحوار، إلى كيف تابع المشهد السياسي.. وهل مصر تغيرت ...Thu, 29 Jun 2017 09:30:30 GMT
-
الإمارات تهدد بعزل قطر إذا رفضت المطالب العربية
أبرزت صحيفة “الوطن” السعودية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تصريحات المسئولين الإماراتيين لقطر حول عقوبات رفض للمطالب العربية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة ...Thu, 29 Jun 2017 09:20:25 GMT
-
"حماس" تقيم منطقة عازلة على الحدود مع مصر
أعلنت حركة “حماس” فى قطاع غزة، أمس، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق 100 متر، بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وأوضحت فى بيان أن هذه الخطوة تأتى ...Thu, 29 Jun 2017 08:30:54 GMT
-
مقتل المشتبه في إطلاقه النار بأحد مستشفيات نيويورك
أعلنت شرطة نيويورك اليوم /الجمعة/ مقتل المشبته به في إطلاق النار داخل مستشفى في نيويورك بعد إصابته ثلاثة أطباء بأعيرة نارية. وقالت السلطات الأمريكية - في بيان أوردته ...Fri, 30 Jun 2017 21:22:18 GMT