توج المنتخب الألماني للشباب تحت 21 عاما بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب، وذلك بعد تغلبه على نظيره الإسباني بهدف نظيف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة في بولندا.

جاءت المباراة قوية عامرة بالكفاح والندية وانتظرت ألمانيا حتى الدقيقة 40 من زمن المباراة لتسجيل هدف الفوز عن طريق ميتشيل فيزير، وبعد الهدف كثف منتخب إسبانيا من الهجوم ولكن لم يتمكن من اختراق دفاع الخصم لتنتهي المباراة بفوز ألمانيا بهدف نظيف.

ويصبح بذلك منتخب “الماكينات الألمانية” بطلا للمسابقة للمرة الثانية في تاريخه، حيث كانت البطولة الأولى عام 2009 بالسويد.