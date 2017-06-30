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مقتل المشتبه في إطلاقه النار بأحد مستشفيات نيويورك
الشرطة الامريكية

مقتل المشتبه في إطلاقه النار بأحد مستشفيات نيويورك

2017-06-30 23:18:47

أعلنت شرطة نيويورك اليوم /الجمعة/ مقتل المشبته به في إطلاق النار داخل مستشفى في نيويورك بعد إصابته ثلاثة أطباء بأعيرة نارية.

وقالت السلطات الأمريكية - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن المهاجم كان يرتدي معطف طبيب وأطلق النار على عدد من الأشخاص في مستشفى برونكس ليبانون.

ومن جانبها أوضحت إدارة الإطفاء في نيويورك أن ثلاثة أطباء أصيبوا بالرصاص وأن أحدهم يعالج داخل المستشفى.
يذكر أن المسلح كان بحوزته بندقية وتحصن داخل المبنى.

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