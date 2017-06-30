تغريم لاعبي سموحة 50 ألف جنيه بعد التعادل أمام زيسكو بالكونفدرالية

قرر مجلس إدارة نادي سموحة توقيع غرامة 50 ألف جنية على كل لاعب اشترك في مباراة (زيسكو) يونايتيدالزمبي لانعدام الروح وإرادة الفوز.

وكان سموحة قد تعادل مع زيسكو بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم علي ملعب استاد برج العرب في إطار منافسات المرحلة الرابعة من دورى المجموعات للبطولة الكونفدرالية.

ومن جانبه عبر مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن حزنه لتعادل فريقه أمام زيسكو الزامبي.

وأكد سليمان أن تعادل فريقه مع زيسكو بدون أهداف جاء بسبب الإرهاق البدني للاعبي الفريق وضغط المباريات وهو ما يدفع ثمنه الفريق بغياب نجومه عن المباريات بسبب الاجهاد والإصابات.

وقال سليمان إن فريقه لم يستغل بعض الفرص التي سنحت له رغم سيطرته علي مجريات المباراة.