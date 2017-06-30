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غادة عبدالرازق تحذف فيديو يظهرها عارية ويعرضها للهجوم على السوشيال ميديا
غادة عبد الرازق

غادة عبدالرازق تحذف فيديو يظهرها عارية ويعرضها للهجوم على السوشيال ميديا

2017-06-30 23:59:04

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها في فيديو “لايف” على موقع إنستجرام، في حالة غريبة، وظهر جزء من جسدها عاريًا خلال الفيديو.

وحذفت الفنانة الفيديو بعد أن تعرضت للهجوم الشديد من قبل الجمهور، وبعدما لاحظت ظهورها عارية دون أن تدري.

وتقضي الفنانة حاليا إجازتها في جزر المالديف، ومن المقرر أن تعود خلال الأسبوعين المقبلين.

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