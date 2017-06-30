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بالفيديو.. نوال الزغبي: لمن يهمه الأمر "أنا سنجل"
نوال الزغبي

بالفيديو.. نوال الزغبي: لمن يهمه الأمر "أنا سنجل"

2017-06-30 22:41:30

قالت الفنانة نوال الزغبي، خلال لقاءها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها “معكم منى الشاذلي”، أنها سنجل لمن يهمه الأمر.

وأكدت الفنانة نوال الزغبي أنها ستحصل على ختم “الطلاق” بعد عدة أشهر. الأمر الذي علقت عليه الإعلامية منى الشاذلي ساخرة: “أنا حاسة أنك فرحانة وناقص ت
زغرطي”.



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