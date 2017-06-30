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منى الشاذلي تسخر من «مقاس قدم» نوال الزغبي: ده مقاس بنتي الصغيرة
نوال الزغبي ـ نوال الزغبى

منى الشاذلي تسخر من «مقاس قدم» نوال الزغبي: ده مقاس بنتي الصغيرة

2017-06-30 22:32:04

سخرت الإعلامية منى الشاذلي، من صغر مقاس قدم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بعد أن علمت أن مقاسها 36.

وقالت منى الشاذلي، خلال استضافتها للفنانة اللبنانية ببرنامج «معكم»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «ده مقاس بنتي الصغيرة اللى عندها 13 سنة».

وتابعت الإعلامية مداعبتها للزغبي: «إحنا لازم نمسك الخشب وأشكرك على تواجدك في البرنامج خصيصا من أجل الجمهور المصري، وتحملك لمشقة السفر من لبنان».

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