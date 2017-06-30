تعادل أهلى طرابلس الليبى مع ضيفه اتحاد العاصمة الجزائرى بنتيجة 1 – 1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب “الطيب المهيرى” ضمن منافسات الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا.

تقدم شافعى فاروق للفريق الجزائرى فى الدقيقة 16، قبل أن ينجح أنيس سالتو من تسجيل هدف التعادل للفريق الليبى بالدقيقة 38 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى أهدر أهلى طرابلس فرصة الفوز بعد أن أضاع سامح الدربالى ركلة جزاء فى الدقيقة 49 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة يتصدر اتحاد العاصمة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بالتساوى مع أهلى طرابلس ولكنه يتفوق بفارق الأهداف، ويأتى الزمالك ثالثا برصيد 5 نقاط وأخيرا كابس يونايتد برصيد 3 نقاط. ويلتقى فريق الزمالك مع مضيفه كابس يونايتد الزيمبابوى بعد غد الأحد ضمن نفس المجموعة.