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بالفيديو.. نوال الزغبي: جيت مصر وأنا عندي 18 سنة وكنت بغني في أوتيل
نوال الزغبي ـ نوال الزغبى

بالفيديو.. نوال الزغبي: جيت مصر وأنا عندي 18 سنة وكنت بغني في أوتيل

2017-06-30 22:21:26

قالت الفنانة نوال الزغبي، خلال لقائها في برنامج “معكم.. منى الشاذلي” المذاع على قناة “cbc”، إن بداية نجاحها الفني كانت مع أغنية “عايزه الرد حالًا.. يا القرب يا الخصام”، والتي حققت نجاحا كبيرا في كل الوطن العربي ما عدا مصر.

وأضافت، إن شهرتها في مصر بدأت من أغنية “ليه كل ميعاد مابينا”.. وتابعت قائلة “حلو النجاح.. لكن طعم النجاح في مصر مختلف”، وتابعت: “جيت مصر وأنا عندي 18 سنة وكنت بغني في البداية في أوتيل”.



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