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إصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار داخل مستشفى بنيويورك
الشرطة اﻻمريكية ـ شرطة نيويورك‎

إصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار داخل مستشفى بنيويورك

2017-06-30 22:06:22

أعلنت شرطة نيويورك، أن حادث إطلاق نار قد وقع داخل مستشفى وأن 3 أشخاص على الأقل قد أصيبوا.

وأوضحت الشرطة - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - أن شرطة نيويورك تقوم الآن بالبحث عن مطلق النار.

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