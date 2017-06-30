غدا.. إعادة محاكمة 7 قيادات إخوانية في أحداث مسجد الاستقامة

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدا، إعادة محاكمة 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع ...