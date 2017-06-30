إصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار داخل مستشفى بنيويورك2017-06-30 22:06:22
أعلنت شرطة نيويورك، أن حادث إطلاق نار قد وقع داخل مستشفى وأن 3 أشخاص على الأقل قد أصيبوا.
وأوضحت الشرطة - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - أن شرطة نيويورك تقوم الآن بالبحث عن مطلق النار.
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