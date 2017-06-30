اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته استعدادا لمواجهة فريق زاناكو الزامبي، غدا السبت، في إطار مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي مرانه، اليوم الجمعة، على ملعب “هيرو ستاديوم” الذي سيستضيف المباراة غدا، حيث استمر المران لمدة 60 دقيقة فقط.

واشتمل المران على فقرات بدنية للاعبين تحت إشراف مخطط الأحمال أنيس الشعلالي، بالإضافة إلى تقسيمة كرة أدارها حسام البدري المدير الفني، ووضح خلالها الحماس الكبير للاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني للمشاركة في المباراة.

من جانبه، حرص حسام البدري، على تفقد أرضية ملعب “هيرو ستاديوم”، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام زاناكو الزامبي في الثالثة عصر غد السبت، حيث قام البدري بتفقد أرضية الملعب برفقة مراقب المباراة الجنوب إفريقي “يان ماكلود” ، للتأكد من سلامة وجاهزية أرض الملعب لاستضافة المباراة.