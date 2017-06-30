تعرض اليوم الجمعة عشرات الجنود الأتراك، إلى التسمم في قاعدة عسكرية قرب مدينة مرمريس جنوبي تركيا.

وأفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية بأن 87 جنديا أصيبوا بالتسمم في ثكنة عسكرية بحرية، ما اضطر الجيش إلى نقلهم إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن 84 جنديا خرجوا من المستشفى بعد تلقي العلاج ، فيما يزال 3 آخرون يخضعون للعلاج.

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة أسباب التسمم الجماعي الذي جاء بعد حادث مماثل في وقت سابق هذا الشهر.

وكان أكثر من 700 جندي تركي أصيبوا بتسمم غذائي في إقليم مانيسا غربي البلاد في 18 من يونيو الجاري.