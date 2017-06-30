وجه طارق العشري المدير الفني لفريق انبي الشكر لمجلس الإدارة على تجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين القادم والذي يليه، مؤكدا أنه أبرم اتفاق مع الإدارة لإعادة كيان النبي كما سبق له في الأعوام السابقة.

وأضاف العشري خلال تصريحاته على فضائية اون سبورت، ان هبوط انبي للمركز ال11 هذا العام كبوة لابد من الخروج منها، ولا يليق بطموحات الفريق، وسوف نبني فريق قوي متوسط اعماره صغير، ولابد من الاستعانة بشباب انبي.