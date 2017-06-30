النيابة الفرنسية: سائق حافلة دهس المصلين يعاني من من فصام في الشخصية

أكدت النيابة الفرنسية اليوم الجمعة، أن الرجل الذي حاول صدم مصلين لدى خروجهم من مسجد كريتاي بضواحي باريس الخميس يعاني من فصام في الشخصية.

وأضافت النيابة أنه جاري الإستماع الى الشهود، بينما لم يتم بعد استجواب المشتبه به البالغ من العمر 43 عاما ، وهو أرمني وبدون وظيفة ويخضع حاليا لفحص نفسي.

وأشارت الى أنه نقل الى المستشفى مرتين في عامي 2006 و2007 لإصابته بفصام في الشخصية ويخضع حاليا لعلاج بالأدوية.

وكان الرجل الذي يقيم في كريتاي تجاوز العوائق التي تحمي المسجد بسيارته الرباعية الدفع قبل أن يصدم سيارات مصلين أنهوا الصلاة لتوهم دون سقوط جرحى ، واعتقل مساء الخميس في منزله.

وأفاد مصدر مطلع بأن الرجل أدلى بأقوال ملتبسة حول الإعتداءات الإرهابية التي خلفت 239 قتيلا في فرنسا منذ 2015.