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القبض علي عدد من رجال أعمال تونسيين ومصادرة أموالهم
الشرطة التونسية
الشرطة التونسية

القبض علي عدد من رجال أعمال تونسيين ومصادرة أموالهم

2017-06-30 20:43:26

أعلنت لجنة المصادرة التونسية ـ في بيان رسمي، اليوم الجمعة ـ عن مصادرة ممتلكات 6 من رجال أعمال وتجار وضابط متقاعد بعد القبض عليهم، وشملت هذه المصادرة كل من رجال الأعمال: حبيب بن عبد القادر حواس وكمال بن عبد الله بن فرج الشملي والصحبي بن محمد بن التومي سعد الله وصلاح الدين بن عبد الحميد الشملي وشكري بن البشير بريري ومبروك بن عبد اللطيف خشناوي وسمير بن منصور بالراشد.

وارتبطت هذه الأسماء المذكورة بثمانية رجال أعمال آخرين ومهربين قد تمت مصادرة أملاكهم في وقت سابق.

وانطلقت عمليات المصادرة منذ يوم 26 مايو الماضي، وتضمنت القائمة الأولى تجميد أرصدة ومصادرة ممتلكات كل من منجي بن رابح وكمال بن غلام فرج وشفيق الجراية وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي ومنذر جنيح وهلال بن مسعود بشير.

وجاء قرار لجنة المصادرة ، على أن تصادر لصالح الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها على مصادرة جميع الأموال المنقولة والعقارية.

وكان رجال الأعمال الذين تم القبض عليهم ومصادرة أموالهم، قد إتبطت أسماءهم بقضايا فساد مالي واداري ورشوة وتهريب منتجات محلية والإتجار في العملة والذهب وإستغلال مناصبهم علي نحو سيء.

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