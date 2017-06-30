قالت المعارضة القطرية منى السليطي، إن قطر استخدمت أموال الشعب القطري في تجنيد الشباب من دول أفريقيا وآسيا بهدف دعم التنظيمات الإرهابية واستهداف الدول العربية.

وأكدت السليطي - خلال مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن إيران تمتلك نفوذًا غير محدود في صناعة القرار القطري ، مطالبة الحكومة القطرية بتفسير سر تواجد الباسيج الإيراني (مليشيا عقائدية مسلحة إيرانية) والحرس الثوري في الدوحة.

وأضافت أن قطر خططت للتدخل في البحرين منذ 10 سنوات ، وكانت تحرض الشيعة وتزودهم بالمال والسلاح للتظاهر ، كما اعتبرت أن وجود الجيش التركي في قطر يمثل “احتلالا أبيض للدوحة” على غرار الانقلاب الذي حدث في قطر عام 1995.

وأوضحت المعارضة القطرية أن الدوحة إتبعت خطابًا عدائيًا ضد الدول المقاطعة ، مشيرة إلى أنها تأمل كثيرًا في دور مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة في إجبار حكام قطر على الإلتزام بقواعد حسن الجوار والحفاظ على الأمن القومي العربي.

ووصفت المعارضة القطرية نظام الحكم في قطر بأنه حكم “عصابات ومافيا ومراكز قوى” ، قائلة ” لا توجد حكومة في قطر تلجأ إليها ، فالشيخة موزة المسند هي دولة داخل الدولة والشيخ حمد الأمير السابق هو دولة داخل الدولة ، وكذلك الشيخ حمد بن جاسم هو دولة داخل الدولة”.

وأضافت السليطي ” شاهدت في قطر تدريبات للإرهابيين على تنفيذ الهجمات وقمت بتصوير هذه التدريبات ووضعتها على مواقع التواصل الإجتماعي ، وقامت اللجان الإلكترونية في قطر بحذفها” ، مشيرة إلى أن تم سجنها في معسكر تابع للتنظيم القاعدة الإرهابي.

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